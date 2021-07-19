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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Житель Сумщины ударил собутыльника стулом

Полиция задержала мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своему знакомому.

Событие произошло 13 сентября, около 23:00 часов, в селе Куриловка Конотопского района.

Там в местную больницу был доставлен 31-летний мужчина с тяжелым ранением головы. Как предварительно установили полицейские, во время «застолья» между мужчинами внезапно возникла ссора. В ходе нее 28-летний мужчина, не сдержав агрессии, схватился за металлический стул и бросил в своего знакомого. В результате 31-летний мужчина с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Сейчас следователи полиции под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры сообщили 28-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения
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