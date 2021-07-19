В Шостке жена подрезала домашнего агрессора

Как в дальнейшем выяснили правоохранители, ножевое ранение мужчине причинила его же жена во время очередной семейной ссоры.
По словам 42-летней женщины, мужчина, которого уже привлекали к ответственности за насилие в семье, снова стал придираться к ней. Она в это время как раз чистила картошку, поэтому ожидая избиения, и вонзила в обидчика нож.
Поняв, что натворила, женщина вызвала медиков.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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