На Сумщине в аварию попал рейсовый автобус: пострадали трое Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса.

В результате столкновения автомобиля «Нива» и рейсового автобуса сообщением «Середин-Буда - Шостка» пострадали водители обоих транспортных средств и пассажир автобуса.

Происшествие произошло в субботу утром на автодороге между селом Дорошовка и городом Дружба. Предварительно установлено - автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

62-летний водитель автобуса, 38-летний водитель легковушки и 21-летний пассажир автобуса были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По предварительным данным, водитель «Нивы» находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство признакам ст. 286 - 1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.