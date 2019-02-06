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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:11373

На Сумщине в аварию попал рейсовый автобус: пострадали трое

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса.

В результате столкновения автомобиля «Нива» и рейсового автобуса сообщением «Середин-Буда - Шостка» пострадали водители обоих транспортных средств и пассажир автобуса.

Происшествие произошло в субботу утром на автодороге между селом Дорошовка и городом Дружба. Предварительно установлено - автомобиль «Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом.

62-летний водитель автобуса, 38-летний водитель легковушки и 21-летний пассажир автобуса были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

По предварительным данным, водитель «Нивы» находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство признакам ст. 286 - 1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право ДТП с автобусом
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головний тренер ФК "Альянс"

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