На Сумщине пьянка завершилась поножовщиной

Во время совместного распития алкогольных напитков, между 54-летним жителем села Смелое и его 43-летним односельчанином внезапно возникла ссора. В ходе которой 54-летний мужчина, не сдержав агрессии, нанес удар ножом своему противнику. В результате чего 43-летний мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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