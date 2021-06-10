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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пьянка завершилась поножовщиной

Роменские полицейские сообщили о подозрении мужчине, который нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому.

Во время совместного распития алкогольных напитков, между 54-летним жителем села Смелое и его 43-летним односельчанином внезапно возникла ссора. В ходе которой 54-летний мужчина, не сдержав агрессии, нанес удар ножом своему противнику. В результате чего 43-летний мужчина с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчине уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Тяжкие телесные повреждения
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