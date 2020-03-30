Сумской лучник рассказал, как расположился в Олимпийской деревне в Токио (видео)

Ожиданиями и первыми впечатлениями от Токио с пресс-службой НОК поделился член сборной Украины по стрельбе из лука сумчанин Алексей Гунбин.
Объявлен состав сборной Украины на Олимпийские игры-2020....
Международная федерация дзюдо опубликовала официальный список спортсменов, которые прошли отбор на Олимпийские игры в Токио 2020....
17-21 июня в Париже проходил последний отборочный турнир на олимпийские игры в Токио....
Сегодня, 6 июня, в турецкой Анталье завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука....
Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на лето 2021 года....