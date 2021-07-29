На Сумщине пьянка завершилась поножовщиной Полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения своему собутыльнику.

Вчера около 10:00 в полицию поступило сообщение из органов здравоохранения о получении телесных повреждений 31-летним мужчиной. Скорую помощь вызвала мать потерпевшего, когда сын вернулся домой.

Как стало известно, в одном из сел Краснопольщины при употреблении алкогольных напитков между мужчинами возник спор, решить который мирным путем не удалось. Чтобы доказать свою точку зрения 67-летний мужчина нанес сопернику удар кухонным ножом.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет. Следствие продолжается.

Процессуальное руководство по данному уголовному производству осуществляется прокуратурой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.