Полиция разыскивает 17-летнего подозреваемого в убийстве сумчанина

Последнее известное место жительства г.Белополье, ул. Клубная, 10, уклоняющегося от органа досудебного расследования за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.6,12 ст.115 УК Украины и ч.4 ст.187 УК Украины (убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, разбойное нападение).
Приметы: на вид: 17-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, плечи опущены вниз, лицо овальное смуглое, лоб по высоте высокий, отклонен назад, брови дугообразные черного цвета, глаза карие, нос средний прямой, губы толстые с выступание нижней, уши овальные, подбородок вертикальный, волосы короткие черного цвета.
Был одет: футболка темного цвета, брюки спортивные черного цвета с белыми лампасами, кроссовки темного цвета.
Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого преступника в настоящее время сообщить в отделение полиции №1 (г.Белополье) Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области по адресу: Сумская обл., г.Белополье, Соборная, 76, или по телефонам: 9-12-80, 050-327-87-85, 102 (с мобильного бесплатно).
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