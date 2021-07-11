Полиция разыскивает 17-летнего подозреваемого в убийстве сумчанина Отделением полиции №1 (г. Белополье) Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области устанавливается местонахождение Череповского Петра Николаевича, 27.07.2003 г.р., уроженца г.Белополье.

Последнее известное место жительства г.Белополье, ул. Клубная, 10, уклоняющегося от органа досудебного расследования за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 п.6,12 ст.115 УК Украины и ч.4 ст.187 УК Украины (убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, разбойное нападение).

Приметы: на вид: 17-18 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, плечи опущены вниз, лицо овальное смуглое, лоб по высоте высокий, отклонен назад, брови дугообразные черного цвета, глаза карие, нос средний прямой, губы толстые с выступание нижней, уши овальные, подбородок вертикальный, волосы короткие черного цвета.

Был одет: футболка темного цвета, брюки спортивные черного цвета с белыми лампасами, кроссовки темного цвета.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого преступника в настоящее время сообщить в отделение полиции №1 (г.Белополье) Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области по адресу: Сумская обл., г.Белополье, Соборная, 76, или по телефонам: 9-12-80, 050-327-87-85, 102 (с мобильного бесплатно).