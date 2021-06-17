Сумской ОГА вернули землю на 16 млн грн

По иску Ахтырской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признаны недействительными договор о совместной обработке земли, поэтому администрации будет возвращено 98 га земли стоимостью 16,2 млн грн.
Прокуратурой установлено, что вышеупомянутый земельный участок расположен на территории Чернетчинского сельского совета и, в соответствии с государственным актом, принадлежит Сумской областной государственной администрации. Однако в 2020 году между квартирно-эксплуатационным отделом г. Сумы и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о совместной деятельности, а именно по выращиванию сельскохозяйственной продукции на указанных землях.
В то же время, вышеупомянутый договор по своей юридической природе не является договором о совместной деятельности, а фактически является договором аренды земли. Более того, Квартирно-эксплуатационный отдел лишен права распоряжаться землей, поэтому действовал за пределами своих полномочий. Поскольку при передаче земли были нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.
Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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