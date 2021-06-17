Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:21290

Сумской ОГА вернули землю на 16 млн грн

По иску прокуратуры Сумской областной государственной администрации возвращено 98 га земли стоимостью 16,2 млн грн.

По иску Ахтырской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признаны недействительными договор о совместной обработке земли, поэтому администрации будет возвращено 98 га земли стоимостью 16,2 млн грн.

Прокуратурой установлено, что вышеупомянутый земельный участок расположен на территории Чернетчинского сельского совета и, в соответствии с государственным актом, принадлежит Сумской областной государственной администрации. Однако в 2020 году между квартирно-эксплуатационным отделом г. Сумы и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о совместной деятельности, а именно по выращиванию сельскохозяйственной продукции на указанных землях.

В то же время, вышеупомянутый договор по своей юридической природе не является договором о совместной деятельности, а фактически является договором аренды земли. Более того, Квартирно-эксплуатационный отдел лишен права распоряжаться землей, поэтому действовал за пределами своих полномочий. Поскольку при передаче земли были нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земля
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Громаде на Сумщине вернули ставок стоимостью более 42 млн грн
09.07.2021 16:50

Громаде на Сумщине вернули ставок стоимостью более 42 млн грн

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области физическое лицо-предпринимателя обязано вернуть территориальной громаде земельный участок с расположенным на...

На Сумщине будут судить главу сельсовета за незаконное выделение земли
06.07.2021 10:37

На Сумщине будут судить главу сельсовета за незаконное выделение земли

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении в настоящее время уже бывшего главы сельского совета,...

Прокуратура настаивает на возвращении госучреждению 260 га земли стоимостью 30 млн грн
02.07.2021 14:57

Прокуратура настаивает на возвращении госучреждению 260 га земли стоимостью 30 млн грн

По иску Шосткинской окружной прокуратуры Хозяйственным судом Сумской области открыто производство по делу о признании недействительным и прекращении договора аренды...

На Сумщине прокуратура хочет вернуть громаде став стоимостью 41 млн грн
29.06.2021 09:16

На Сумщине прокуратура хочет вернуть громаде став стоимостью 41 млн грн

Шосткинской окружной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск об обязательстве вернуть территориальной громаде земельный участок...

На Сумщине голове села сообщили о подозрении за разбазаривание земли
17.06.2021 08:42

На Сумщине голове села сообщили о подозрении за разбазаривание земли

Шосткинской окружной прокуратурой сообщено о подозрении на это время уже бывшему главе сельского совета, который, злоупотребляя властью, незаконно выделял землю...

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
Сегодня 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
Сегодня 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
Вчера 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Вчера 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.