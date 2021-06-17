Сумской ОГА вернули землю на 16 млн грн По иску прокуратуры Сумской областной государственной администрации возвращено 98 га земли стоимостью 16,2 млн грн.

По иску Ахтырской окружной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признаны недействительными договор о совместной обработке земли, поэтому администрации будет возвращено 98 га земли стоимостью 16,2 млн грн.

Прокуратурой установлено, что вышеупомянутый земельный участок расположен на территории Чернетчинского сельского совета и, в соответствии с государственным актом, принадлежит Сумской областной государственной администрации. Однако в 2020 году между квартирно-эксплуатационным отделом г. Сумы и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор о совместной деятельности, а именно по выращиванию сельскохозяйственной продукции на указанных землях.

В то же время, вышеупомянутый договор по своей юридической природе не является договором о совместной деятельности, а фактически является договором аренды земли. Более того, Квартирно-эксплуатационный отдел лишен права распоряжаться землей, поэтому действовал за пределами своих полномочий. Поскольку при передаче земли были нарушены интересы государства, прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском.

Суд согласился с доводами прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.