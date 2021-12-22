Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления

Приметы разыскиваемого: на вид около 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, русые, брови густые.
Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение указанного гражданина, просьба сообщить об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 или по телефонам: 667-205, 095-189-06-52, 099-418-96-01 или на спецлинию «102».
Анонимность гарантирована.
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