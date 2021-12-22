Сумская полиция разыскивает подозреваемого в совершении преступления Сотрудники Сумского районного управления полиции разыскивают за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Григоренко Эдуарда Анатольевича, уроженца и жителя города Сумы.

Приметы разыскиваемого: на вид около 25-30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, русые, брови густые. Уважаемые граждане, если вам известно местонахождение указанного гражданина, просьба сообщить об этом в Сумское районное управление полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21 или по телефонам: 667-205, 095-189-06-52, 099-418-96-01 или на спецлинию «102». Анонимность гарантирована.