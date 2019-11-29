На Сумщине 4 года не могут начать суд над разгонщиками майдана в Сумах

Поэтому подготовительное судебное заседание отложено на 13.00 10 августа 2021 в связи с необходимостью назначения другого защитника.
Для информации: санкция части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Санкция части 1 статьи 372 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Санкция статьи 340 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Санкция части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.
Напомним: обвинительный акт в суд поступил еще в 2017 году, но с тех пор не пришло ни одного заседания из-за болезней обвиняемых и защитников, занятости судей, отпусков и командировок, отказов адвокатов и т.д.
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