Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:14267

На Сумщине 4 года не могут начать суд над разгонщиками майдана в Сумах

По делу по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту совершения заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 371, частью 1 статьи 372, статьей 340, частью 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины, защитник отказался от выполнения своих обязанностей по защите обвиняемого.

Поэтому подготовительное судебное заседание отложено на 13.00 10 августа 2021 в связи с необходимостью назначения другого защитника.

Для информации: санкция части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция части 1 статьи 372 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция статьи 340 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Напомним: обвинительный акт в суд поступил еще в 2017 году, но с тех пор не пришло ни одного заседания из-за болезней обвиняемых и защитников, занятости судей, отпусков и командировок, отказов адвокатов и т.д.

Право Разгон майдана
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине уже четвертый год не могут начать судить силовиков, прессовавших майдановцев
08.06.2021 15:03

На Сумщине уже четвертый год не могут начать судить силовиков, прессовавших майдановцев

В очередной раз отложено подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывших прокурора Сумской области, заместителей и прокуроров прокуратуры г....

Сумской апелляционный суд не может рассмотреть дело по разгону Майдана
29.04.2021 16:19

Сумской апелляционный суд не может рассмотреть дело по разгону Майдана

Поэтому обратился в Верховный суд с представлением о решении вопроса подсудности дела....

На Сумщине оправдали силовиков, которых обвиняли в прессовании майдановцев
07.10.2020 17:48

На Сумщине оправдали силовиков, которых обвиняли в прессовании майдановцев

Прокурор не предоставил суду ни одного надлежащего и допустимого доказательства вины обвиняемых. Результат - оправдательный приговор....

На Сумщине снова отложили дело разгонщиков майдана
14.01.2020 11:24

На Сумщине снова отложили дело разгонщиков майдана

Из-за неявки свидетеля отложено рассмотрение дела по факту привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности за события, которые происходили на Майдане...

На Сумщине уже больше года не могут начать суд над разгонщиками Майдана
29.11.2019 11:35

На Сумщине уже больше года не могут начать суд над разгонщиками Майдана

В Белополье снова отложили подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывших прокурора Сумской области, заместителей и прокуроров прокуратуры г....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
Сегодня 13:45
Бова прийшов і намагався тиснути на суд!
Сегодня 12:36
З 1 липня збільшився розмір прожиткового мінімуму
Вчера 15:46
З 16 липня для кандидатів на посади державної служби змінюються умови конкурсу: роз’яснення НАДС
Вчера 09:03
Сумские власти похвастались «Романтикой»
14.07.2021 16:55
Обережно в лісах: утримується найвищий клас пожежної небезпеки
13.07.2021 14:56
Что такое домашний текстиль и как его выбирать
13.07.2021 14:16
Где в Запорожье суши с бесплатной доставкой?
13.07.2021 14:00
Что нужно знать украинцам о путешествиях за границу в 2021 году
12.07.2021 16:06
Що треба знати про подорожі за кордон: відповіді на поширені питання
12.07.2021 15:54
На Сумщине коронавирусные показатели стабильно падают (итоги недели)
12.07.2021 14:44
На сумській сцені - світова класика
11.07.2021 09:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Льодовий дрифт (Джонатан Хенслі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.20
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Пороховий коктейль (Навот Папушадо, 2021)
Кино Планета Кіно
14.30; 19.15; 21.30
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Меєр Ланскі (Ейтан Роквей, 2021)
Кино Планета Кіно
12.20; 20.50
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Незламна (Тедді Ґреннан, 2019)
Кино Планета Кіно
10.45; 18.30
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Полі (Ніколя Ваньє, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.