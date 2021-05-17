В Ромнах спасатели достали из ямы собаку

Местные жители слышали лай собаки. Однако самого животного нигде не видно.
Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыло дежурное спасательное отделение. Спасатели с помощью спецснаряжения достали животное, подняли его на поверхность и передали владельцу.
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