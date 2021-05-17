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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:14250

В Ромнах спасатели достали из ямы собаку

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины получили сообщение о том, что в городе Ромны вблизи железнодорожной колеи в яму упала собака.

Местные жители слышали лай собаки. Однако самого животного нигде не видно.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыло дежурное спасательное отделение. Спасатели с помощью спецснаряжения достали животное, подняли его на поверхность и передали владельцу.

Общество Спасатели
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