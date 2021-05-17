В Ромнах спасатели достали из ямы собаку Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины получили сообщение о том, что в городе Ромны вблизи железнодорожной колеи в яму упала собака.

Местные жители слышали лай собаки. Однако самого животного нигде не видно. Для выяснения обстоятельств на место происшествия прибыло дежурное спасательное отделение. Спасатели с помощью спецснаряжения достали животное, подняли его на поверхность и передали владельцу.