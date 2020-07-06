На Сумщине за день утопились трое отдыхающих На Сумщине с начала года на водных объектах погибло двадцать человек. А за полтора месяца лета - четырнадцать, из них двое детей.

Только за прошедшие сутки утонули трое взрослых мужчин в Сумах, Шосткинском и Конотопском районах.

Чтобы избежать гибели людей от утопления, полиция напоминает правила поведения на водоемах и рядом с ними.

Гражданам, которые отдыхают в местах массового отдыха запрещается:

- заплывать за ограждающие буйки;

- подплывать к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

- залезать на технические и предупредительные знаки, буи и другие предметы;

- использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

- купаться в нетрезвом состоянии;

- организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;

- загрязнять и засорять водоемы и территорию пляжей;

- подавать ложные сигналы тревоги ради шутки;

- оставлять без присмотра малолетних детей;

- использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрасы, лежаки, доски и др.;

- использовать моторные, парусные, весельные лодки, другие гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды, скоростные моторные плавсредства, водные мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в пределах этой зоны;

- приводить с собой собак и других животных.

Запрещается купание в затопленных карьерах, каналах, озерах, пожарных водоемах, прудах, морских акваториях и других водоемах, которые не имеют оборудованных пляжей сезонными спасательными постами, не определены местной администрацией как места массового отдыха граждан у воды.

Уважаемые взрослые! Не пускайте детей отдыхать у водоемов без присмотра и не оставляйте детей одних в воде во время купания. Напоминайте ребенку основные правила поведения на воде, обязательно плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия, звоните «102» или «101», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.