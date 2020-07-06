На Сумщине за день утопились трое отдыхающих

Только за прошедшие сутки утонули трое взрослых мужчин в Сумах, Шосткинском и Конотопском районах.
Чтобы избежать гибели людей от утопления, полиция напоминает правила поведения на водоемах и рядом с ними.
Гражданам, которые отдыхают в местах массового отдыха запрещается:
- заплывать за ограждающие буйки;
- подплывать к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- залезать на технические и предупредительные знаки, буи и другие предметы;
- использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
- купаться в нетрезвом состоянии;
- организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- загрязнять и засорять водоемы и территорию пляжей;
- подавать ложные сигналы тревоги ради шутки;
- оставлять без присмотра малолетних детей;
- использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрасы, лежаки, доски и др.;
- использовать моторные, парусные, весельные лодки, другие гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды, скоростные моторные плавсредства, водные мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в пределах этой зоны;
- приводить с собой собак и других животных.
Запрещается купание в затопленных карьерах, каналах, озерах, пожарных водоемах, прудах, морских акваториях и других водоемах, которые не имеют оборудованных пляжей сезонными спасательными постами, не определены местной администрацией как места массового отдыха граждан у воды.
Уважаемые взрослые! Не пускайте детей отдыхать у водоемов без присмотра и не оставляйте детей одних в воде во время купания. Напоминайте ребенку основные правила поведения на воде, обязательно плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности.
В случае возникновения чрезвычайного происшествия, звоните «102» или «101», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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