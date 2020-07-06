Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:54423

На Сумщине за день утопились трое отдыхающих

На Сумщине с начала года на водных объектах погибло двадцать человек. А за полтора месяца лета - четырнадцать, из них двое детей.

Только за прошедшие сутки утонули трое взрослых мужчин в Сумах, Шосткинском и Конотопском районах.

Чтобы избежать гибели людей от утопления, полиция напоминает правила поведения на водоемах и рядом с ними.

Гражданам, которые отдыхают в местах массового отдыха запрещается:

- заплывать за ограждающие буйки;

- подплывать к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

- залезать на технические и предупредительные знаки, буи и другие предметы;

- использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этого и в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

- купаться в нетрезвом состоянии;

- организовывать в воде игры, связанные с нырянием и захватом купающихся;

- загрязнять и засорять водоемы и территорию пляжей;

- подавать ложные сигналы тревоги ради шутки;

- оставлять без присмотра малолетних детей;

- использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрасы, лежаки, доски и др.;

- использовать моторные, парусные, весельные лодки, другие гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды, скоростные моторные плавсредства, водные мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в пределах этой зоны;

- приводить с собой собак и других животных.

Запрещается купание в затопленных карьерах, каналах, озерах, пожарных водоемах, прудах, морских акваториях и других водоемах, которые не имеют оборудованных пляжей сезонными спасательными постами, не определены местной администрацией как места массового отдыха граждан у воды.

Уважаемые взрослые! Не пускайте детей отдыхать у водоемов без присмотра и не оставляйте детей одних в воде во время купания. Напоминайте ребенку основные правила поведения на воде, обязательно плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия, звоните «102» или «101», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Утопление
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

05.08.2020 12:39

В Сумах утонул пенсионер

Несмотря на неоднократные предупреждения по соблюдению правил безопасного поведения на водных объектах, не все жители области осознали, что такой отдых...

28.07.2020 10:59

На Сумщине на водоеме погиб мужчина

Купальный сезон продолжается, однако не все поняли, что такой отдых требует крайней осторожности....

15.07.2020 10:52

На Сумщине утонули двое

За сутки водная стихия унесла жизни 2 человек....

В Сумах утонул житель Днепра
07.07.2020 14:44

В Сумах утонул житель Днепра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о втором несчастном случае на воде с начала купального сезона....

Гибель чиновницы Сумского облсовета в полиции расследуют как убийство (видео)
06.07.2020 21:28

Гибель чиновницы Сумского облсовета в полиции расследуют как убийство (видео)

По факту гибели 4 июля двух человек на реке Ворскла в полиции открыли производство по статье «убийство»....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.