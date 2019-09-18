Сумчане отличились на турнире по кроссфиту

В соревнованиях приняло участие более 150 участников со всей страны, 18 городов Украины соревновались за призы этого турнира. В том числе трое из Сум.
Участники соревновались в трех дивизионах Scaled (любители), Rx (полупроф), ELIT (профессионалы).
Наши атлеты выступали в двух из этих дивизионов и показали следующие результаты:
- Дмитрий Стриженок, категория Rx (полупроф) - занял четвертое место, в этой категории соревновались 28 участников.
- Андрей Рыбалка, категория Scaled (любители) - занял 3-е место среди 42 конкурентов за призовые места;
- Влад Майер, категория Scaled (любители), ему немного не хватило удачи чтобы дойти до финала соревнований.
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