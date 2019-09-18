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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились на турнире по кроссфиту

В Запорожье 10-11 июля прошел турнир по кроссфиту TONUS OPEN CUP 2021.

В соревнованиях приняло участие более 150 участников со всей страны, 18 городов Украины соревновались за призы этого турнира. В том числе трое из Сум.

Участники соревновались в трех дивизионах Scaled (любители), Rx (полупроф), ELIT (профессионалы).

Наши атлеты выступали в двух из этих дивизионов и показали следующие результаты:

- Дмитрий Стриженок, категория Rx (полупроф) - занял четвертое место, в этой категории соревновались 28 участников.

- Андрей Рыбалка, категория Scaled (любители) - занял 3-е место среди 42 конкурентов за призовые места;

- Влад Майер, категория Scaled (любители), ему немного не хватило удачи чтобы дойти до финала соревнований.

Спорт Кроссфит
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