Сумчане отличились на турнире по кроссфиту В Запорожье 10-11 июля прошел турнир по кроссфиту TONUS OPEN CUP 2021.

В соревнованиях приняло участие более 150 участников со всей страны, 18 городов Украины соревновались за призы этого турнира. В том числе трое из Сум.

Участники соревновались в трех дивизионах Scaled (любители), Rx (полупроф), ELIT (профессионалы).

Наши атлеты выступали в двух из этих дивизионов и показали следующие результаты:

- Дмитрий Стриженок, категория Rx (полупроф) - занял четвертое место, в этой категории соревновались 28 участников.

- Андрей Рыбалка, категория Scaled (любители) - занял 3-е место среди 42 конкурентов за призовые места;

- Влад Майер, категория Scaled (любители), ему немного не хватило удачи чтобы дойти до финала соревнований.