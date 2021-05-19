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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Экс-губернатор Сумщины успел увести из Сум ангиограф?

Ангиограф, который должен был быть поставлен в центральную городскую больницу, передали Шостке.

Об этом стало известно сегодня, 12 июля, во время аппаратного совещания в мэрии.

По словам мэра Сум, такое распоряжение напоследок перед уходом подписал глава Сумской ОГА Василий Хома.

- Как один человек может такое решать, это же государственная программа? – удивлялся мэр. – Также он перераспределил наши 50 млн грн на ремонт проспекта Лушпы, тоже на Шостку.

Как сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко, в соответствии с программой «Большая стройка» по ремонту и оснащению приемных отделений неотложной помощи в опорных больницах в Сумскую область должны быть поставлены ангиографы для всех 7 опорных больниц. Но в этом году закуплен всего один, который должен был быть поставлен в нашу ЦГБ, но мы получили информацию, что учитывая, что в северном регионе ни в одной больнице нет ангиографа, НСЗУ вышла с предложением к Министерству здравоохранения сделать перераспределение и этот ангиограф решили направить именно в Шостку. Будут ли в следующем году закуплены ангиографы согласно это программе, мы не знаем. Мы подготовили обращение к главе Сумской облгосадминистрации, что тот ангиограф, который есть в нашей центральной горбольнице, его мощностей не хватает в связи с открытием новых отделений. Надеемся, что как-то сможем повлиять на эту ситуацию.

Общество Ангиограф Василий Хома
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