Экс-губернатор Сумщины объяснил, почему уволился

«Я не хочу проедать деньги, которые платит мне государство. Решение об увольнении, принятое в Офисе президента, оно обоюдное. Его не обсуждаю», - так он прокомментировал свое увольнение, пишет Суспільне.
По его словам, во время работы не было достигнуто общего языка с областным советом.
«Не найден конструктив. 80% времени уходило на борьбу», - отметил он.
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