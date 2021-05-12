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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:20474

Экс-губернатор Сумщины объяснил, почему уволился

В Сумах прошла пресс-конференция Василия Хомы об увольнении его с должности главы Сумской облгосадминистрации.

«Я не хочу проедать деньги, которые платит мне государство. Решение об увольнении, принятое в Офисе президента, оно обоюдное. Его не обсуждаю», - так он прокомментировал свое увольнение, пишет Суспільне.

По его словам, во время работы не было достигнуто общего языка с областным советом.

«Не найден конструктив. 80% времени уходило на борьбу», - отметил он.

Напомним: 25 июня Дмитрия Живицкого назначили главой Сумской облгосадминистрации. Он пока пресс-конференции не давал…

Политика Василий Хома
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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