Экс-губернатор Сумщины отмечает День ВДВ

К празднованиям присоединился и бывший глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома, который в своей время служил в Афганистане, имеет Орден Красной Звезды.
Фото с празднования экс-чиновник выложил на своей странице в Фейсбуке. Причем дважды. Вероятно, хорошо отмечает…
Кстати, именно из-за него в Сумах не работает фонтан «Садко», в котором так любили купаться ВДВшники в этот день. В мае во время установки флагштока была повреждена гидроизоляция фонтана, поэтому он не работает все лето.
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