Экс-губернатор Сумщины отмечает День ВДВ Сегодня, 2 августа, в Украине празднуют День аэромобильных войск Украины (День Воздушно-десантных войск).

К празднованиям присоединился и бывший глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома, который в своей время служил в Афганистане, имеет Орден Красной Звезды.

Фото с празднования экс-чиновник выложил на своей странице в Фейсбуке. Причем дважды. Вероятно, хорошо отмечает…

Кстати, именно из-за него в Сумах не работает фонтан «Садко», в котором так любили купаться ВДВшники в этот день. В мае во время установки флагштока была повреждена гидроизоляция фонтана, поэтому он не работает все лето.