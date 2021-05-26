Сколько заработал экс-губернатор Сумщины Хома за полгода? Экс-глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома подал декларацию в НАПК перед увольнением.

Согласно декларации, за 6 месяцев 2021 года он получил 376 тыс. грн зарплаты в Сумской ОГА – в среднем по 63 тыс. грн в месяц.

Все остальное у долларового миллионера из Харькова осталось по-прежнему – земля, недвижимость, оружие и т.д. и т.п. Правда, в апреле 2021 года он погасил кредит на полмиллиона на движимое имущество. Также 200 тыс. грн ему вернула возвратной финансовой помощи (займа) его же фирма.