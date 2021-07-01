Житель Сумщины убил престарелую мать и расчленил ее труп Благодаря тесному сотрудничеству участкового офицера полиции с местным населением удалось оперативно раскрыть убийство 83-летней женщины, которая погибла от рук собственного сына.

О возможном убийстве 83-летней женщины, которая жила в Киеве и приезжала к сыну на Шосткинщину в гости, старший участковый офицер полиции узнал от одного из жителей поселка. Чтобы проверить эту информацию, он вместе с коллегами посетил 62-летнего мужчину.

«На его дворе мы увидели некоторые вещи, которые указывали на возможное преступление, - рассказывает Сергей Черняк, старший участковый офицер полиции Шосткинского районного управления полиции. - Однако мужчина сначала утверждал, что никакого отношения к исчезновению матери не имеет, а эти вещи откуда-то принесли его собаки. Впрочем, позже, он все же признался в убийстве и показал, куда дел остатки ее тела».

Выяснилось, что после совершенного подозреваемый отделил части тела и спрятал их в разных местах. Сам злоумышленник объясняет, что причиной преступления стал конфликт с матерью.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.