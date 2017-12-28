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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:47522

В Сумской ОГА объяснили, почему ангиограф достался Шостке, а не Сумам

Необходимость установления ангиографа в Шосткинской ЦРБ обусловлена протяженностью территории области.

Как сообщила на брифинге заместитель начальника здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета, учитывая, что на территории областного центра уже есть несколько таких аппаратов, а Сумщина достаточно протяженная по своей территории с севера на юг, были представлены предложения по установлению ангиографа, который Минздрав планирует приобрести за государственные средства, в Шосткинской ЦРБ.

«Министерство здравоохранения сообщило, что в рамках «Программы развития опорных учреждений здравоохранения» намерено закупить за средства госбюджета ангиограф для Сумщины, - рассказала Галина Хомета. - При этом предлагались несколько заведений для его установки. Никаких обещаний о том, что он обязательно должен быть в областном центре, никто не давал, никаких писем из Минздрава мы не получали. Мы считаем, что будет целесообразно установить это оборудование в Шостке - одном из крупнейших городов севера области».

По ее словам, это даст возможность Шосткинской ЦРБ заключить соглашения с Национальной службой здоровья Украины по приоритетному направлению «лечение инфарктов». Также рассматривался вопрос о том, что территориальное расположение Шостки позволит на базе больницы также лечиться и жителям соседней Черниговской области.

«Мы только предоставили предложения, но окончательное решение за Министерством здравоохранения», - отметила Галина Хомета.

Общество Ангиограф
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