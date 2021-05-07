Кабмин согласовал увольнение главы Сумской ОГА

16 июня на заседании Кабинета министров Украины уволили харьковчанина Василия Хому с должности главы Сумской областной государственной администрации. Увольнение произошло по соглашению сторон. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Отметим, декларацию перед увольнением Хома пока не подавал. После согласования Кабмином увольнения главы ОГА соответствующий указ должен подписать президент.
Кроме того, на должность нового главы Сумской ОГА Кабмин согласовал Дмитрия Живицкого. Живицкий был первым заместителем министра развития громад и территорий и замминистра инфраструктуры.
Сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского облсовета депутаты голосовали за выражение недоверия главе Сумской облгосадминистрации Василию Хоме....
Сегодня, 26 мая, во время сессии Сумского облсовета депутаты рассматривают вопрос о выражении недоверия главе Сумской облгосадминистрации Василию Хоме....
Сколько главы ОГА заработали за апрель – на инфографике «Слово и дело»....
Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует все недостатки, которые были сделаны во время третьей...
Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома прокомментировал суд, который прошел 6 мая по поводу 6 административных протоколов, составленных в отношении него...