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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Кабмин согласовал увольнение главы Сумской ОГА

Василий Хома возглавлял Сумскую облгосадминистрацию семь месяцев.

16 июня на заседании Кабинета министров Украины уволили харьковчанина Василия Хому с должности главы Сумской областной государственной администрации. Увольнение произошло по соглашению сторон. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Отметим, декларацию перед увольнением Хома пока не подавал. После согласования Кабмином увольнения главы ОГА соответствующий указ должен подписать президент.

Кроме того, на должность нового главы Сумской ОГА Кабмин согласовал Дмитрия Живицкого. Живицкий был первым заместителем министра развития громад и территорий и замминистра инфраструктуры.

Политика Василий Хома
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