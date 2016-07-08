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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині відбулося свято «Калнишева рада»

Регіональне свято козацької слави пройшло з нагоди 30-річчя незалежності України та 330-річчя від дня народження останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського 11 липня в с. Пустовійтівка на Роменщині

«Петро Калнишевський для кожного з нас – це не просто останній кошовий отаман. Це наш славетний земляк, який жив у трьох століттях: сімнадцятому, вісімнадцятому та дев’ятнадцятому. Це меценат, який підтримував православну релігію та культуру України. Це славний воїн, який у 80 років отримав звання генерал-лейтенанта. Це мученик, Соловецький в’язень, якого несправедливо після рішення російської цариці ліквідувати Військо Запорізьке, відправили довічно до монастиря-тюрми», – зазначив заступник голови Сумської облдержадміністрації Вячеслав ПЕЧЕНЕНКО.

За його словами, численна кількість учасників свята обумовлена тим, що сама особистість Петра Калнишевського є туристичним магнітом Роменщини, Сумщини і України.

З нагоди відзначення Дня народження останнього кошового отамана у Церкві Святої Трійці відбувся молебень на честь Петра Калнишевського за участю Владики Мефодія. Учасники свята пройшли урочистою ходою від Церкви Святої Трійці до пам'ятника Петру Калнишевському, де відбувся урочистий мітинг.

Також в рамках свята в Пустовійтівці пройшли виставки, концерти, фестивалі, інші шоу-програми, серед яких фестиваль вуличної їжі, показові виступи вершників, козацькі забави для дітей тощо.

 
Право Калнишева рада
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