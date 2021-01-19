Водоснабжение и водоотвод в Ахтырке подорожают

Предприятие намерено осуществить смену действующих тарифов путем их корректировки в следующих размерах: услуги по централизованному водоотводу - 26,26 грн / куб. м с НДС.
Тариф на услуги по централизованному водоотводу для всех категорий потребителей был установлен решением исполнительного комитета Ахтырского городского совета № 28 от 19.02.2020 года «Об установлении ДП «Водоочистка» ООО «Водоторгприлад» тарифа на централизованное водоотведение», который введен в действие с 13 марта 2020 года и составляет 21,28 грн / куб. м с НДС.
Целью корректировки тарифов на услуги по централизованному водоотводу является приведение их к экономически обоснованному уровню в связи с увеличением: цен на электрическую энергию; размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Услуги по централизованному водоснабжению предлагают по цене 22,50 грн / куб. м с НДС.
Тариф на услуги по централизованному водоснабжению для всех категорий потребителей был установлен решением исполнительного комитета Ахтырского городского совета № 173 от 21.12.2020 года «Об установлении ООО «Водоторгприлад» тарифа на услуги по централизованному водоснабжению», который введен в действие с 1 января 2021 года и составляет 19,14 грн / куб. м с НДС.
Подробнее ознакомиться с расчетами можно на сайте горсовета, пише Ахтырский городской портал.
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