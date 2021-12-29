Директор ООО «Сумытеплоэнерго» объяснил, почему на прошлой неделе в рабочем порядке повысили тарифы на тепло

На аппаратном совещании 24 января мэр Александр Лысенко попросил руководителя ООО «Сумытеплоэнерго» объяснить ситуацию, пишет Ваш шанс.
Вот что рассказал Дмитрий Васюнин: «Угля нет, станция работает на газе. Ранее тариф, утвержденный НКРЭКУ на уголь был по 67 долларов, а сейчас, после последнего повышения, - по 130 долл. за тонну. В тарифе в структуре топлива на производство тепла для населения 75% составляет уголь, остальное – природный газ.
В сентябре ООО подало в НКРЭКУ расчет тарифа на производство тепловой энергии на ТЭЦ (для ТЭЦ тариф принимает НКРЭКУ). В связи с тем, что процедура рассмотрения и утверждения тарифа занимает 90 дней, конечный тариф на производство теплоэнергии мы получили в декабре, и он должен был быть внедрен с 1 января. За это время произошел кризис с поставками угля не только для ООО, но и по всей стране. Ближайшая поставка угля планируется 15 февраля. Сейчас мы работаем в убыток, используя для производства тепла исключительно природный газ, который не заложен в тариф. Предприятие в сложном положении. Кроме этого, все мы ждем принятия на сессии порядка компенсации между экономически обоснованным и социальным тарифом – по ноябрю для СТЭ это 12 млн грн, по декабрю – 13 млн грн.
Информация о пересмотре и установке повышенного тарифа с 21 января подается в негативном ключе. Но решение принималось в рабочем порядке из-за того, что тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ заработал с 1 января. А окончательный тариф принят 21-го. То есть 20 дней мы уже работали в убыток! Да, мной было инициировано рассмотрение в рабочем порядке данного вопроса. Потому что у меня нет времени ждать еще 10 дней до очередного исполкома!»
Сам Александр Лысенко так прокомментировал ситуацию: «Новый тариф для «Сумытеплоэнерго» утвердила госструктура – НКЭКУ. Получается, что на государственном уровне рассказывают, что тарифы не будут подниматься, но в то же время госструктура – НКРЭКУ – почему-то перед новым годом подняла тарифы… И вроде бы, это проблема самого предприятия и его хоздеятельности. Но это и наша проблема, потому что окончательный тариф утверждать нам…»
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