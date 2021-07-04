В Сумах ДТП возле Мемориала славы (видео) Авария произошла на улице Герасима Кондратьева 8 июля, около 11:00.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что водитель автомобиля Honda Accord, не заняв соответствующее крайнее положение на проезжей части перед разворотом, не убедился в безопасности своего маневра, и, как следствие, вызвал столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался в попутном направлении.

В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Honda Accord админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), а на руководителя ВАЗ вынесли постановление по ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.