В Сумах ДТП возле Мемориала славы (видео)

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что водитель автомобиля Honda Accord, не заняв соответствующее крайнее положение на проезжей части перед разворотом, не убедился в безопасности своего маневра, и, как следствие, вызвал столкновение с автомобилем ВАЗ, водитель которого двигался в попутном направлении.
В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Honda Accord админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП), а на руководителя ВАЗ вынесли постановление по ст. 126 (Управление без соответствующих документов) КоАП.
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