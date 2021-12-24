В Сумах тайно повысили тарифы «Сумытеплоэнерго» Сегодня, 21 января, на сайте Сумского горсовета опубликовано решение исполкома «О корректировке Обществу с ограниченной ответственностью «Сумытеплоэнерго» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, тарифов на услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды».

В нем говорится, что «Сумытеплоэнерго» устанавливаются новые тарифы:

«Тарифы на услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды на экономически обоснованном уровне:

Услуга по снабжению тепловой энергией:

- для населения – 2 571,37 грн за 1 Гкал (с НДС); + 38,5%

- для бюджетных учреждений – 3 403,00 грн. за 1 Гкал (с НДС); +32,3%

- для других потребителей – 4 101,43 грн. за 1 Гкал (с НДС); +78,1%

- для религиозных учреждений – 2 988,83 грн. за 1 Гкал (с НДС); +57,6%

Услуга по снабжению горячей водой:

- для населения – 131,70 грн/м3 (с НДС); +35,4%

- для бюджетных учреждений – 169,13 грн/м3 (с НДС); +30,6%

- для других потребителей – 200,56 грн/м3 (с НДС)». + 70,8%

На сайте горсовета сообщается, что решение было принято 18 января, а опубликовано 21 января. Хотя во время заседания исполкома (как раз 18 января) оно не рассматривалось. То есть оно принято в рабочем порядке (по согласованию - путем сбора подписей), о чем Данкор онлайн сообщила сегодня депутат Сумского горсовета Ирина Дяденко. Но согласно регламенту работы исполнительных органов Сумского горсовета, такое решение, которое касается тарифов, не может быть принято в таком порядке.