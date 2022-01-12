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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:58747

Сумские депутаты собираются отменить решение исполкома о повышении тарифов на отопление

Секретарь Сумского горсовета Олег Резник опубликовал проект решения горсовета об отмене решения исполкома о корректировке тарифов ООО «Сумытеплоэнерго».

Напомним: решение было принято в «рабочем порядке» (то есть без обсуждения, путем сбора подписей) на прошлой неделе.

Повышение тарифов на отопление для населения почти на 40% приведет к потерям городского бюджета, из которого должны будут компенсировать разницу в тарифах между реальными и прошлогодними, о чем был подписан меморандум между местными и государственными властями накануне отопительного сезона.

Как сообщил Олег Резник, который также подписал решение исполкома, он поставил свою подпись случайно, не досмотрев. И таких членов исполкома, по его словам, было несколько.

Интересно, сколько документов еще наши градоначальники подмахивают, не глядя?

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Экономика ООО «Сумытеплоэнерго» Отмена решения исполкома Повышение тарифов
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