Стало известно, кто из исполкома проголосовал за повышение тарифов на тепло и горячую воду для сумчан

Повышение тарифов на отопление для населения почти на 40% приведет к потерям городского бюджета, из которого должны будут компенсировать разницу в тарифах между реальными и прошлогодними, о чем был подписан меморандум между местными и государственными властями накануне отопительного сезона.
Экс-депутат горсовета Дмитрий Лантушенко, который сложил полномочия из-за разногласий с бывшими однопартийцами из «Европейской солидарности» опубликовал список тех ,кто поставил свои подписи под этим решением.
«А ось і перелік тих, хто таємно від громади та в незаконний спосіб підняв тарифи на тепло та гарячу воду в Сумах.
Зверніть увагу, що серед них представники БЮТ, ОПЗЖ, ЄС та Слуг.
Розбирайте та не дякуйте)», - написал он.
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