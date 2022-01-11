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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:301

Стало известно, кто из исполкома проголосовал за повышение тарифов на тепло и горячую воду для сумчан

На прошлой неделе исполком в рабочем порядке (что не разрешено регламентом) принял решение о корректировке тарифов на отопление и горячую воду для ООО «Сумытеплоэнерго».

Повышение тарифов на отопление для населения почти на 40% приведет к потерям городского бюджета, из которого должны будут компенсировать разницу в тарифах между реальными и прошлогодними, о чем был подписан меморандум между местными и государственными властями накануне отопительного сезона.

Экс-депутат горсовета Дмитрий Лантушенко, который сложил полномочия из-за разногласий с бывшими однопартийцами из «Европейской солидарности» опубликовал список тех ,кто поставил свои подписи под этим решением.

«А ось і перелік тих, хто таємно від громади та в незаконний спосіб підняв тарифи на тепло та гарячу воду в Сумах.

Зверніть увагу, що серед них представники БЮТ, ОПЗЖ, ЄС та Слуг.

Розбирайте та не дякуйте)», - написал он.

Политика ООО «Сумытеплоэнерго» Повышение тарифов
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