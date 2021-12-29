В Сумах в рабочем порядке повышают тарифы на тепло на 38% Сегодня, 21 января, проходит сбор подписей под решением исполкома «О корректировке Обществу с ограниченной ответственностью «Сумытеплоэнерго» тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, тарифов на услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды».

Сам проект решения был опубликован на сайте только 19 января, а уже 21-го проходит сбор подписей. При этом, по словам, Юрия Кучмеева, к нему за подписью пришел депутат горсовета от «Батьквищины», директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин. Член исполкома отказался подписывать проект решения.

Как поступят остальные, неизвестно.

Этим решением тариф на тепловую энергию для ООО «Сумытеплоэнерго» для населения увеличивается с 1541,05 грн за Гкал до 2 142,81 грн за 1 Гкал без НДС, то есть сразу на 38,5%.

Ирина Дяденко подозревает, что решение исполкома нужно принять до сессии сумского горсовета 26 января, на которой будет рассматриваться городской бюджет на 2022 год, в котором уже предусмотрено 180 млн грн на компенсацию в тарифах тепловикам. При нынешнем повышении тарифов эта сумма тоже должна увеличиться.

Вероятно, с этим и связаны три переноса бюджетной сессии.

Напомним: сообщение о намерении корректировки тарифов появилось на сайте ООО «Сумытеплоэнерго» 6 января, накануне трех выходных, предлагалось вносить свои предложения до 12 января. Теперь через два дня после публикации проекта решения его пытаются принять.