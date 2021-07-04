ДТП в Глухове: КАМАЗ врезался в жилой дом

Автомобиль, перевозящий емкости с газом, зацепил крюк на кабине КАМАЗа, в результате чего последний стал неуправляемым, начал движение на обочину. По пути “тяжеловес” сбил опору рекламного щита и врезался в жилой дом.
На месте работают сотрудники полиции, пишет Глухов.инфо.
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