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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58321

ДТП в Глухове: КАМАЗ врезался в жилой дом

Сегодня, 9 июля, около 13 часов по ул. Киево-Московской произошло ДТП. По сообщениям очевидцев, причиной происшествия послужил неудачный обгон.

Автомобиль, перевозящий емкости с газом, зацепил крюк на кабине КАМАЗа, в результате чего последний стал неуправляемым, начал движение на обочину. По пути “тяжеловес” сбил опору рекламного щита и врезался в жилой дом.

На месте работают сотрудники полиции, пишет Глухов.инфо.

Право Дтп
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