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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:17461

Денег нет, но вы держитесь: в областном бюджете Сумщины 12 млн грн перевыполнения

Глава постоянной депутатской бюджетной комиссии Сумского облсовета Олег Медуница подвел итоги первого полугодия для Сумского областного бюджета.

«Об областных деньгах. В областной совет поступают многочисленные обращения от депутатов, глав громад, руководителей бюджетных учреждений, спортивных обществ. Самая популярная их тема - просьба выделить дополнительные финансы. Основания разные - от задолженности по заработной плате до поездок спортсменов на соревнования. В силу своих должностных обязанностей я знакомлюсь с этими просьбами.

Вот, что могу заявить. Прошло полгода с начала финансового года. Областной бюджет выполнен на 102%. В абсолютных цифрах это 12 млн грн. Для бюджета в 2,9 миллиарда гривен это ничто. К тому же законодательство позволяет менять показатели бюджета только, когда перевыполнение более 5%.

Резюме. Просить дополнительные деньги в областном бюджете бесполезно. Их нет», - написал он в Фейсбуке.

Экономика Областной бюджет Олег Медуница
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