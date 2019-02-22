Денег нет, но вы держитесь: в областном бюджете Сумщины 12 млн грн перевыполнения Глава постоянной депутатской бюджетной комиссии Сумского облсовета Олег Медуница подвел итоги первого полугодия для Сумского областного бюджета.

«Об областных деньгах. В областной совет поступают многочисленные обращения от депутатов, глав громад, руководителей бюджетных учреждений, спортивных обществ. Самая популярная их тема - просьба выделить дополнительные финансы. Основания разные - от задолженности по заработной плате до поездок спортсменов на соревнования. В силу своих должностных обязанностей я знакомлюсь с этими просьбами.

Вот, что могу заявить. Прошло полгода с начала финансового года. Областной бюджет выполнен на 102%. В абсолютных цифрах это 12 млн грн. Для бюджета в 2,9 миллиарда гривен это ничто. К тому же законодательство позволяет менять показатели бюджета только, когда перевыполнение более 5%.

Резюме. Просить дополнительные деньги в областном бюджете бесполезно. Их нет», - написал он в Фейсбуке.