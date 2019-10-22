Доуправлялись: в проекте областного бюджета на 2022 год – дефицит средств на медицинскую отрасль На 2022 год на содержание учреждений, подчиненных областному управлению здравоохранения Сумской ОГА, запланирована сумма в 324 457,6 тыс. грн., на финансирование отрасли «Здравоохранение» предусмотрены расходы в сумме 210 094 тыс. грн, пишет сайт облсовета.

Но этих средств недостаточно. Об этом шла речь во время заседания постоянной комиссии по бюджету, социально-экономическому развитию, инвестиционной политике, международному и межрегиональному сотрудничеству областного совета.

По словам заместителя начальника областного управления здравоохранения Галины Хометы, на медицину не хватает 24,6 млн грн: на текущее содержание медицинских колледжей – 4,6 млн грн, для областной клинической больницы (обеспечение материалами областного центра рентгенендоваскулярной хирургии с функцией ) – 6,76 млн грн, на содержание патанатомического отделения на первое полугодие – 800 тыс. грн. Причем в данном расчете бюджета не учтено повышение зарплат медиков с 1 января (согласно указу Президента, планируется увеличение зарплаты врачам – до 20 тыс. грн, средним медработникам – до 15 тыс.).

По словам Галины Хометы, Министерство здравоохранения считает, что эти расходы должны возместить пакеты, договоры на которые заключают медучреждения с НСЗУ. Но если посчитать расходы, например, по Роменской специализированной больнице, то там ежемесячно дополнительно необходимо будет на зарплату 8 млн грн, по областному перинатальному центру – 2 млн. Никакие пакеты такие цифры не закроют.

По областной клинической больнице каждый месяц будет не хватать вообще 104 млн грн. «Дело в том, что тарифы на услуги от НСЗУ растут не больше чем на 25%, а годовой фонд зарплаты подскочит на 200%. Где же нам взять такие деньги?! Также существенная проблема с оборудованием – нам его срочно необходимо обновлять», - напомнил ситуацию директор КНП СОР «Сумская областная клиническая больница» Владимир Горох.

Относительно нового медицинского оборудования глава бюджетной комиссии Олег Медуница предложил поручить руководству управления здравоохранения и областной клинической больницы проработать возможности приобретения новой техники за кредитные банковские средства. Депутаты согласились с таким мнением.

А замглавы облсовета Александр Стрельченко обратил внимание присутствующих на проблему сохранения социальных медицинских программ – таких как целевая программа по эндопротезированию. К сожалению, область не выделяет на нее деньги уже два года.

Что касается общей ситуации по медицине, выход, пожалуй, здесь только один – решать проблему на государственном уровне. «Из Офиса Президента нам поступило поручение определиться с источниками финансирования расходов на повышенную зарплату. Мы готовим ответ о том, что лучше делать за счет госбюджета», - сообщила Галина Хомета.