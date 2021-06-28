Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей.

Временно не получают воду жители пр-кту М. Лушпы (д. № 9, № 11, № 13, № 15) и ул. Заливная (д. № 1, № 1/1, № 5/1).

С 11:00 до 13:00 КП «Горводоканал» будет осуществлять подвоз технической воды к дому № 11 по пр-ту М. Лушпы.

После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.