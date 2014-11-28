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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:08103

На Сумщине участковые обнаружили и изъяли насаждения снотворного мака

175 кустов мака изъяли правоохранители Ямполя с дачного земельного участка в селе Палеевка.

В рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак - 2021», старший участковый офицер полиции получил информацию, что один из жителей Шостки, который имеет дачу в селе Палеевка Шосткинского района, выращивает на своем дачном земельном участке мак. Полицейские не стали медлить и посетили указанную усадьбу.

При осмотре огорода ранее судимого 51-летнего мужчины, в присутствии владельца, правоохранители нашли и изъяли 175 растений мака. Их направили на экспертное исследование.

Сам же хозяин объясняет, что выращивал растения для приготовления начинки в пирожки.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мак
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