Сумской облсовет принял областной бюджет на 2022 год Сегодня, 22 декабря, на сессии Сумского облсовета был принят областной бюджет на 2022 год.

За проголосовали 34 депутата (нужно минимум 33). Поддержали бюджет фракции «Слуга народа», «Европейская солидарность», «ОПЗЖ» и по одному депутату от «Батькивщины» и «Нашего края». Не голосовала фракция «За майбутнє».

Доходы областного бюджета в сумме 3 036 715 029,00 гривен, в том числе доходы общего фонда бюджета – 1 969 023 700,00 гривен и доходы специального фонда бюджета – 1 067 691 329,00 гривен. Расходы областного бюджета в сумме 3 036 755 029,00 гривны, в том числе расходы общего фонда бюджета – 1 921 484 555,00 гривен и расходы специального фонда бюджета – 1 115 270 474,00 гривны.