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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:10362

Бюджет Сумщины-2022: денег нет, но вы держитесь

На заседании областной бюджетной комиссии ее представители рассмотрели финансовые показатели бюджета-2022 в области соцзащиты.

В частности, расходы по Департаменту соцзащиты населения Сумской ОГА на следующий год составят 258 197,6 тыс. грн. Но этих средств недостаточно. По словам директора департамента Михаила Дубровского, пока никак не удается закрыть необеспеченность по питанию интернатных учреждений – в сумме примерно 4,5 млн. грн. По другим учреждениям бюджет сбалансирован.

Первый заместитель главы Сумского облсовета Александр Стрельченко обратил внимание на еще один болезненный вопрос: заложил ли департамент средства на пожарную безопасность и монтаж противопожарной сигнализации в своих заведениях? Поскольку во многих социальных и образовательных учреждениях области необходимого оборудования, к сожалению, нет. Они получают предписания от пожарных устранить такие недостатки и могут быть даже закрыты. Есть такая проблема и в учреждениях, подчиненных департаменту. На эти работы необходимо 6,5 млн. грн. Но, по словам директора департамента, эти средства в бюджет пока не закладывались.

Еще одно социальное подразделение – Служба по делам детей Сумской ОГА – на следующий год получит бюджет в 32 519,6 тыс. грн. Большинство этих средств (32 144,6 тыс. грн) будут направлены на содержание трех центров социально-психологической реабилитации детей области (150 мест, временное пребывание).

Одним из вопросов, поднятых на комиссии депутатами, были варианты оптимизации: нужно ли области такое количество центров социально-психологической реабилитации? «На сегодняшний день все три центра заполнены на 70%. Возможно, центр в Сумах, который находится в детском саду, есть смысл вернуть громаде– пусть там будет детсад? А в области останется два мощных центра социально-психологической реабилитации детей – в Хоружевке и в Шостке», – предложил депутат Евгений Южаков.

Но начальник Службы Юрий Калиновский выразил категорическое возражение: «Я – против. У нас на учете в прошлом году было 800 детей, в этом – 1170. Есть и другие причины: везти детей из Ахтырки в такой центр в Сумах – это реально. А в Хоружевку очень далеко, нельзя на такие расстояния отрывать ребенка от семьи. Система заведений продумывалась именно так, чтобы Сумы обеспечивали юг и центр области, Шостка – север, у Хоружевки – своя зона».

Члены комиссии прислушивались к точке зрения специалиста, сообщается на сайте Сумского облсовета.

Экономика Областной бюджет Соцзащита
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