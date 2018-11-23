Фейсбук сумского депутата взломали

Об этом сообщила его пресс-секретарь Леся Кирий.
«ВАЖНО!
Личная и общественная страница Олега Медуницы была взломана российскими врагами.
Просьба не распространять, не комментировать, а не лайкать его сообщения, главное не заходить по ссылкам, которые размещены в них. Они могут содержать опасный вирус», - написала она.
Что интересно, последнее сообщение на публичной странице следующее:
«Друзі, в мене є для вас приємна новина.
Вчора спілкувався з нашим шановним Петром Олексійовичем. Він запевнив мене, що клоун Зеленський не всидить до кінця свого строку і його змінить наш сивий гетьмане, Петро Олексійович.
Також, Петро Олексійович звернув увагу, що за його каденції, військові не втрачали таємних документів, ні з навчань, ні з зони ООС, як це регулярно відбувається зараз.
Крім цього, Петро Олексійович пообіцяв, що коли він повернеться в президентське крісло, ні Джокер ДНР https://t.me/JokerDNR, а ні Берегині https://t.me/hackberegini не будуть більше знущатися над українським військово-політичним командуванням, та не будуть підло принижувати наших партнерів з НАТО.
Але, не дивлячись на це, саме згадані канали допоможуть Петру Олексійовичу, нашому сивому гетьману, здолати цього клоуна Зеленського, якого давно пора повернути Джокеру.
Любі мої! Справа взагалі не в грошах. Гловне, щоб дійшло, що все згорить. Взагалі все».
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