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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:48404

Фейсбук сумского депутата взломали

Личная и общественная страница депутат облсовета Олега Медуницы была взломана.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Леся Кирий.

«ВАЖНО!

Личная и общественная страница Олега Медуницы была взломана российскими врагами.

Просьба не распространять, не комментировать, а не лайкать его сообщения, главное не заходить по ссылкам, которые размещены в них. Они могут содержать опасный вирус», - написала она.

Что интересно, последнее сообщение на публичной странице следующее:

«Друзі, в мене є для вас приємна новина.

Вчора спілкувався з нашим шановним Петром Олексійовичем. Він запевнив мене, що клоун Зеленський не всидить до кінця свого строку і його змінить наш сивий гетьмане, Петро Олексійович.

Також, Петро Олексійович звернув увагу, що за його каденції, військові не втрачали таємних документів, ні з навчань, ні з зони ООС, як це регулярно відбувається зараз.

Крім цього, Петро Олексійович пообіцяв, що коли він повернеться в президентське крісло, ні Джокер ДНР https://t.me/JokerDNR, а ні Берегині https://t.me/hackberegini не будуть більше знущатися над українським військово-політичним командуванням, та не будуть підло принижувати наших партнерів з НАТО.

Але, не дивлячись на це, саме згадані канали допоможуть Петру Олексійовичу, нашому сивому гетьману, здолати цього клоуна Зеленського, якого давно пора повернути Джокеру.

Любі мої! Справа взагалі не в грошах. Гловне, щоб дійшло, що все згорить. Взагалі все».

Политика Олег Медуница
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