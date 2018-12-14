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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:371

В Сумской ОГА прогнозируют областной бюджет проедания на следующий год

Сумскую область ожидает самый худший областной бюджет на 2022 год.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке глава бюджетной комиссии облсовета Олег Медуница.

«О бюджете Сумской области. Если ничего не изменится, то в следующем 2022 году область получит самые плохие цифры, которые можно себе представить. Традиционно будут отсутствовать расходы развития и «вылезет» необеспеченность по защищенным статьям.

Что надо:

1. Государство должно решить проблему бюджетной необеспеченности областного уровня власти. Есть разные способы. Самый дешевый для государственного бюджета это применить механизмы бюджетного выравнивания, ведь в такой ситуации находятся большинство областных бюджетов страны.

2. Государство должно отрегулировать нормативную базу для того, чтобы областная власть могла оптимизировать сеть учреждений, которые финансирует.

3. Областные власти должны принять меры по реструктуризации расходов, в том числе сокращение и реорганизацию бюджетных учреждений, которые не заполнены и не работают на полную мощность, или их деятельность не эффективна и не сопоставима бюджетным средствам, за которые содержится.

p.s и печальна прогнозная картинка от областного департамента финансов», - написал он.

Экономика Областной бюджет
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