Сумчанин зарезал львовянина в Затоке Турист из Сум зарезал и ограбил жителя Львовской области в Затоке. Погибший приехал в Одесскую область на заработки.

На днях в Затоке Одесской области злоумышленник ударил несколько раз ножом 48-летнего мужчину, который приехал на заработки из Львовской области, и убежал, прихватив с собой его сумку с вещами. Работники магазина, у которого все произошло, вызвали «скорую», но спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Работники территориального подразделения полиции за максимально короткое время задержали нападавшего, не дав ему сбежать из поселка, где он отдыхал с семьей, и собрали вещественные доказательства (похищенные вещи убитого и нож), от которых молодой человек пытался избавиться.

Правонарушителю объявлено подозрение в умышленном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей. За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции в Одесской области.