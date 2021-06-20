Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:44556

Сумчанин зарезал львовянина в Затоке

Турист из Сум зарезал и ограбил жителя Львовской области в Затоке. Погибший приехал в Одесскую область на заработки.

На днях в Затоке Одесской области злоумышленник ударил несколько раз ножом 48-летнего мужчину, который приехал на заработки из Львовской области, и убежал, прихватив с собой его сумку с вещами. Работники магазина, у которого все произошло, вызвали «скорую», но спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Работники территориального подразделения полиции за максимально короткое время задержали нападавшего, не дав ему сбежать из поселка, где он отдыхал с семьей, и собрали вещественные доказательства (похищенные вещи убитого и нож), от которых молодой человек пытался избавиться.

Правонарушителю объявлено подозрение в умышленном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей. За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы, сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции в Одесской области.

Право Убийство
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах дали всего 7 лет за убийство сына
Сегодня 15:08

В Сумах дали всего 7 лет за убийство сына

Прокуратура готовит апелляционную жалобу....

На Сумщине дали 9 лет за убийство
01.07.2021 16:54

На Сумщине дали 9 лет за убийство

К 9 годам лишения свободы осужден мужчина, который убил товарища и закопал тело в лесопосадке....

Полицейские Черниговщины задержали на Сумщине убийцу, который скрывался от суда
26.06.2021 12:53

Полицейские Черниговщины задержали на Сумщине убийцу, который скрывался от суда

25 июня оперативники полиции Черниговщины задержали мужчину, который в прошлом году до смерти избил своего знакомого в Куликовке и скрывался...

На Сумщине дали 10 лет за убийство тещи
25.06.2021 11:05

На Сумщине дали 10 лет за убийство тещи

Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры поддержано обвинение в отношении 64-летнего мужчины, который лишил жизни матери сожительницы....

Житель Сумщины задушил брата и пытался сжечь тело
20.06.2021 15:53

Житель Сумщины задушил брата и пытался сжечь тело

Происшествие произошло 19 июня, около 18 часов, в селе Сосновка на Конотопщине....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.