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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Путивле полиция оперативно разыскала грабителя

Работники сектора реагирования патрульной полиции задержали мужчину, который подозревается в совершении ограбления.

В полицию Путивля обратился 27-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой ограбления. Мужчина рассказал правоохранителям, что к нему подошел знакомый, который был в нетрезвом состоянии и начал приставать. Во время спора, 29-летний злоумышленник нанес путивлянину несколько ударов по лицу, отобрал телефон марки Samsung и скрылся.

Однако скрыться после совершения преступления злоумышленнику не удалось: менее чем за час грабителя обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №2 (г. Путивль). Чужой телефон полицейские у правонарушителя изъяли.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, по грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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