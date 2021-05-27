В Путивле полиция оперативно разыскала грабителя

В полицию Путивля обратился 27-летний местный житель и сообщил, что стал жертвой ограбления. Мужчина рассказал правоохранителям, что к нему подошел знакомый, который был в нетрезвом состоянии и начал приставать. Во время спора, 29-летний злоумышленник нанес путивлянину несколько ударов по лицу, отобрал телефон марки Samsung и скрылся.
Однако скрыться после совершения преступления злоумышленнику не удалось: менее чем за час грабителя обнаружили работники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №2 (г. Путивль). Чужой телефон полицейские у правонарушителя изъяли.
Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, по грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Знакомство с прохожим закончилось для жительницы областного центра ограблением....
Экипаж патрульных получил сообщение о краже вещей из автомобиля на улице Прокофьева....
По ходатайству прокурора Конотопской окружной прокуратуры и следователя полиции по решению суда 10 июня избрана мера пресечения в виде содержания...
Сумские правоохранители разоблачили мужчину в совершении двух грабежей на территории города Сумы....
Группа мужчин открыто похитили у 30-летнего местного жителя личные вещи....