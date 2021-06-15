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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:4997

Конотопчане и глуховчане отыграли второй тур чемпионата Украины по хоккею на роликах

В субботу, 3 июля, в Киеве прошли матчи второго тура чемпионата Украины по хоккею на роликах.

При этом первые две игры были перенесены с первого тура на 3 июля в связи с погодными условиями.

Перенесенные игры первого тура:

«Феникс» Поповка – «Тельбин» Киев 0:10

«Сторм Чейсерз» Харьков – «Сириус» Киев 18:6

Матчи 2 тура:

«Сторм Чейсерз» - «Феникс» 12:2

«Сириус» - «Тельбин» 1:24

«Феникс» - «Тельбин» 0:5

«Сириус» - «Сторм Чейсерз» 2:19

«Феникс» - «Сириус» 9:1

«Тельбин» - «Сторм Чейсерз» 7:1

После двух игровых дней турнирная таблица выглядит следующим образом:

«Тельбин» - 13 очков

«Сторм Чейсерз» - 11 очков

«Феникс» - 6 очков

«Сириус» - 2 очка

«Глухов» - 0 очков

Спорт Хоккей на роликах
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