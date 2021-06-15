Конотопчане и глуховчане отыграли второй тур чемпионата Украины по хоккею на роликах В субботу, 3 июля, в Киеве прошли матчи второго тура чемпионата Украины по хоккею на роликах.

При этом первые две игры были перенесены с первого тура на 3 июля в связи с погодными условиями. Перенесенные игры первого тура: «Феникс» Поповка – «Тельбин» Киев 0:10 «Сторм Чейсерз» Харьков – «Сириус» Киев 18:6 Матчи 2 тура: «Сторм Чейсерз» - «Феникс» 12:2 «Сириус» - «Тельбин» 1:24 «Феникс» - «Тельбин» 0:5 «Сириус» - «Сторм Чейсерз» 2:19 «Феникс» - «Сириус» 9:1 «Тельбин» - «Сторм Чейсерз» 7:1 После двух игровых дней турнирная таблица выглядит следующим образом: «Тельбин» - 13 очков «Сторм Чейсерз» - 11 очков «Феникс» - 6 очков «Сириус» - 2 очка «Глухов» - 0 очков