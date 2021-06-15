Конотопчане и глуховчане отыграли второй тур чемпионата Украины по хоккею на роликах

При этом первые две игры были перенесены с первого тура на 3 июля в связи с погодными условиями.
Перенесенные игры первого тура:
«Феникс» Поповка – «Тельбин» Киев 0:10
«Сторм Чейсерз» Харьков – «Сириус» Киев 18:6
Матчи 2 тура:
«Сторм Чейсерз» - «Феникс» 12:2
«Сириус» - «Тельбин» 1:24
«Феникс» - «Тельбин» 0:5
«Сириус» - «Сторм Чейсерз» 2:19
«Феникс» - «Сириус» 9:1
«Тельбин» - «Сторм Чейсерз» 7:1
После двух игровых дней турнирная таблица выглядит следующим образом:
«Тельбин» - 13 очков
«Сторм Чейсерз» - 11 очков
«Феникс» - 6 очков
«Сириус» - 2 очка
«Глухов» - 0 очков
12-13 июня в Заводском под Конотопом прошли игры первого тура чемпионата Украины по хоккею на роликовых коньках....