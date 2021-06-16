Каким будет первый день июля в Сумах? 1 июля погоду на Сумщине определять малоградиентное поле.

По области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С, по г. Сумы - ночью +16 .. + 18 °С, днем +26 .. + 28 °С.