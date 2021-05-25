В Сумах очередная маршрутка попала в ДТП Авария произошла сегодня, 30 июня, утром на перекрестке улиц Ильинская и Ярослава Мудрого.

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, столкнулись маршрутка и микроавтобус «Мерседес-Бенц». Никто не пострадал, водители составили Европротокол.