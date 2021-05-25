В Сумах очередная маршрутка попала в ДТП

Как сообщили в патрульной полиции Сумщины, столкнулись маршрутка и микроавтобус «Мерседес-Бенц». Никто не пострадал, водители составили Европротокол.
22 июня, около 18.00, патрульные получили сообщение об автопроисшествии между двумя автобусами на улице Ильинской....
О ДТП сообщила в Фейсбуке сумчанка Елена Драчук....
Вечером 8 июня в Сумах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля «Toyota» и автобуса «Рута 25»....
Сегодня, 8 июня, вечером на ул. Роменский произошло ДТП и легкового автомобиля....
Сообщение о ДТП, которое произошла на улице Белопольское шоссе, патрульные получили 22 мая, около 21.30....