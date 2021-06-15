Ночью часть Сум останется без воды Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 30 июня на 1 июля будет приостановлена работа Ново-Оболонского водозабора.

С 23:00 будет прекращена подача воды в дома района Тимирязевки, улиц Роменская, Герасима Кондратьева, Гамалия, Петропавловская, 20 лет Победы, Шишкаревская, Ярослава Мудрого, Засумская, Ильинская, Даниила Галицкого и прилегающих к ним улиц. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.