Ночью часть Сум останется без воды

С 23:00 будет прекращена подача воды в дома района Тимирязевки, улиц Роменская, Герасима Кондратьева, Гамалия, Петропавловская, 20 лет Победы, Шишкаревская, Ярослава Мудрого, Засумская, Ильинская, Даниила Галицкого и прилегающих к ним улиц.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
Об этом сообщается на странице Конотопского водоканала в Фейсбуке....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....