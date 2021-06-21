Открытая меньше года назад в Сумах предвыборная Театральная площадь начала разваливаться (видео)

Сегодняшнее видео выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Барбарук.
«ТЕАТРАЛЬНА ПЛОЩА, якій менше року, почала розвалюватись L.
- лавочки гойдаються та скоро попадають;
- газон висихає;
- бруківка миється тільки дощами.
…
Пане міський голова, прошу звернути увагу на цей бардак!!! Якщо так і далі піде, то вже наступного року від дійсно класного інфраструктурного об‘єкта залишаться лише короткотривалі спогади… деталі у відео…», - написал он.
Напомним: Театральную площадь открыли прямо перед выборами в октябре в разгар второй волны эпидемии коронавируса, что, не исключено, привело к увеличению роста заболеваний.