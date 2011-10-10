В Глухове студенты устроили самосуд над 19-летним парнем В редакцию Глухов.инфо обратилась встревоженная женщина, рассказав шокирующую историю, произошедшую с ее сыном Владимиром (имя изменено из этических соображений).

Предыстория…

После разгоревшегося конфликта на востоке страны героиня статьи вместе с ребенком перебрались в Глухов. Позже вышла замуж за мужчину, у которого был сын. Разница между детьми была небольшая, оба надеялись на то, что сыновья подружатся, станут друг для друга опорой и поддержкой. Поначалу так и было – ребята нашли общий язык. Вскоре у пары на свет появился общий ребенок (на данный момент ему 5 лет). Но ведь жизнь прожить – не поле перейти…вот и не перешли. Не срослось…

Невзирая на разрыв союза, дети все же продолжили общение, хоть и на расстоянии.

Из лучших побуждений Владимир время от времени подбрасывал со стипендии на счет сводному брату (Валентину) небольшие деньги. Но километры дают о себе знать и постепенно финансовые вливания прекратились. А вместе с ними померкло и тепло родственных чувств. По крайней мере у Валентина точно. Отсутствие денежных поступлений он воспринял по-своему, счев жест Владимира невиданной дерзостью. Ведь “братья” же, а значит обязан делиться личными средствами! Такой простой логикой и решил воспользоваться 15-летний Валентин, задумав хорошенько проучить “брата”.

“Авель и Каин”

Поначалу Валентин требовал определенную сумму денег, не выбирая выражений. Использовал весь имеющийся ресурс ненормативной лексики. А не добившись желаемого решил прибегнуть к откровенному шантажу, мол не перечислишь 200 гривен, будешь должен 10 тысяч. И отвечать придется уже не перед ним, а перед другими ребятами. Прямо грозился, что Владимира вывезут в лес за педофелию. По его убеждению, Владимир якобы насилует их 5-летнего брата. Бессмысленный смс-ный спор зашел в тупик, где атакующий вынуждал оправдываться жертву. Дальше – больше.

Не достигнув консенсуса 15-летний подросток решительно настроенный действовать оклеветал сводного брата перед парнями из общежития, где тот проживал. Наговорил, мол Владимир педофил, а значит его следует наказать.

Один из скринов переписки

Семеро на одного

Со слов матери 19-летнего парня, семеро ребят вошли в комнату к В. и без особых прелюдий, выяснений отношений решили устроить самосуд за “педофелию”, о которой убедительно твердил Валентин.

Вершители судьбы были неумолимы и любые доводы, факты, аргументы, слетающие с уст Владимира, только раззадоривали их. Поначалу били по одному. Использовали биту. Дальше вошли в азарт, решив “разоблачить”, на их взгляд насильника, другими методами – надели пакет на голову и стали душить, передавливая дыхание цепочкой на шее парня.

Издевательства продолжались 2 часа, а изможденному парню они казались вечностью. Он периодически терял сознание, но мучители приводили его в чувства и продолжали бить. Как потом оправдывались не знающие чувства меры обидчики “Вошли в кураж”. В процессе пыток они вымогали у парня 10 тысяч гривен, а не получив желаемого выволокли в коридор и силой принудили “сознаться в педофилии”. За отказ взять на себя вину за выдуманные обвинения не скупились прикладываться дубинкой по голове. Из чувства страха за собственную жизнь парень таки выполнил требование. Говорит, что готов был признаться и в убийстве Ленина… так устал бороться за жизнь.

Один из нападающих в ходе линчевания было образумился, пытался утихомирить своих приятелей, наблюдая покрытое ссадинами и гематомами тело избитого, и текущую из его ушей кровь, но встретился с агрессией и в свой адрес.

Скоро компания “карателей” оставила жертву.

Источник: Глухов.инфо