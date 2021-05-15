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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:55185

Сумские теннисисты отличились во Львове и Ирпене

21-25 июня воспитанники сумской «Теннисной академии» стали победителями и призерами турниров во Львове и Ирпене.

На турнире «Love tennis series 4» среди спортсменов до 12 лет Денис Тарасенко занял 3-е место в личном разряде и 2-е в парном.

В «Открытом чемпионате Львовской области среди спортсменов до 14 лет Матвей Лемишко стал 2-м в личном разряде и 1-м место в парном.

Спорт Теннис
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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