Сумские теннисисты отличились во Львове и Ирпене 21-25 июня воспитанники сумской «Теннисной академии» стали победителями и призерами турниров во Львове и Ирпене.

На турнире «Love tennis series 4» среди спортсменов до 12 лет Денис Тарасенко занял 3-е место в личном разряде и 2-е в парном.

В «Открытом чемпионате Львовской области среди спортсменов до 14 лет Матвей Лемишко стал 2-м в личном разряде и 1-м место в парном.