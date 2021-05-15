Сумские теннисисты отличились во Львове и Ирпене

На турнире «Love tennis series 4» среди спортсменов до 12 лет Денис Тарасенко занял 3-е место в личном разряде и 2-е в парном.
В «Открытом чемпионате Львовской области среди спортсменов до 14 лет Матвей Лемишко стал 2-м в личном разряде и 1-м место в парном.
На выходных в Сумах прошел теннисный турнир среди спортсменов до 12 лет «Летний кубок ТА»....
Сегодня, 3 июня, завершился турнир ФТУ 1-й категории «Кубок Central Park Ternopil»....
29-30 мая прошел чемпионат города Сумы по теннису....
29-З0 мая на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится Открытый чемпионат города Сумы по теннису в категориях юноши, девушки...
10-14 мая во Львове проходил турнир 1-й категории ФТУ «Кубок области памяти Зенона Домбровского»....