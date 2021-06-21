Сумські рятувальники перевіряють дитячі табори Працівники Сумського районного управління Головного управління ДСНС України у Сумській області почали проводити перевірки щодо додержання вимог пожежної безпеки у дитячих оздоровчих таборах відпочинку та готовності їх до відкриття на літній період.

Під час перевірки рятувальники особливу увагу звертали на стан електрогосподарства, наявність внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, працездатність наявних систем протипожежного захисту, відповідність шляхів евакуації та укомплектованість об’єктів вогнегасниками, належний стан проїздів, проходів до будівель для пожежно-рятувальних підрозділів та вільний доступ до всіх приміщень

Під час проведення перевірок, працівники Сумського районного управління Головного управління ДСНС України у Сумській області, нагадували, керівникам та відповідальним особам про основні вимоги правил пожежної безпеки, дії в разі виникнення пожежі, правила користування первинними засобами пожежогасіння та алгоритм дій в екстрених ситуаціях.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області