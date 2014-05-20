В сумских детсадах возрастет родительская плата за питание На 15 грн может подорожать стоимость питания детей в сумских детсадах.

Все - из-за новых норм и требований к тому, чем кормят детей. Предварительно растет доля родительской платы. То, что финансирует бюджет, а это 10 грн - остается неизменным, пишет Суспільне.

По словам заведующей детсада Аллы Булыги, изменится как меню, так и стоимость питания дошкольников.

«Если проанализировать набор продуктов посезонно, который будет входить в этот рацион, то, конечно, невыполнение норм будет очень велико. Порции и выход блюд будут гораздо меньше. И для того, чтобы было меню разнообразное, стоимости этой не хватит. Если мы сейчас мониторим, то по нынешнему меню питания идет до 70% выполнения норм, которые должен ребенок употреблять. Но если разнообразить его свежими овощами и фруктами, то стоимость возрастет в разы», - говорит она.

В Сумах, по словам главного специалистки городского управления образования и науки Виты Корж, садики посещают почти 9000 детей. Среди их родителей (за исключением выпускных групп) провели опрос о стоимости питания.

«78% родителей согласны с тем, что надо повышать стоимость питания, и они будут платить, и только 22%: это 1% - это те, которые воздержались и 21% родителей - те, которые не захотели. То есть, считают, что нет необходимости увеличивать стоимость питания. Согласно предварительному вычислению цен, на сегодня средний показатель стоимости питания днем, на одного ребенка дошкольного возраста, составит 40 гривен, раннего возраста - 33 гривны», - говорит она.

Из этих 40 грн четверть обеспечивать бюджет, остальные - из кармана родителей.

Сейчас детей кормят на 22 и 25 грн в день в зависимости от возраста. По новой стоимости питания месячная родительская плата может быть около 600 грн. По словам Виты Корж, когда это будет, они не знают. Возможными датами старта есть две 1 сентября 2021 и 1 января 2022 года.