Госпродпотребслужба составила админпротокол на сотрудницу «Электроавтотранс» Управление защиты прав потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области составило протокол на начальницу службы движения КП «Электроавтотранс» и наложит админштраф.

Об этом сообщается в ответе Госпродпотребслужбы на обращение сумчанина Олега Нестеренко о нарушении его прав потребителя.

«В ходе проведения внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) касательно КП СГС «Электроавтотранс» управлением установлено, что начальник службы движения коммунального предприятия 28.04.2021 года не обеспечила, как организатор предоставления транспортных услуг на условиях предусмотренных договором качественные показатели обслуживания пассажиров на маршруте № 7, осуществлявшемся троллейбусом № 292, а именно: вежливость и внимательность в общении не соблюдались.

За указанное нарушение п. 43 Правил предоставления населению услуг по перевозке городским электротранспортом, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2004 года, № 1735, на начальника службы движения составлен протокол по ст. 155 ч.1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и будет наложен административный штраф», - говорится в ответе начальника Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталия Моисеенко.

Напомним, что по сообщению Олега Нестеренко, кондуктор не пускала его в троллейбус, толкала и ударила его, пытаясь выбить телефон, а водитель отказался продолжать движение по маршруту и заставил всех выйти, хотя пассажир был в маске, предъявил проездной, а в салоне было достаточно сидячих свободных мест. С заявлениями об этом происшествии Нестеренко обратился в полицию, отдел транспорта горсовета и Госпродпотребслужбу.

Представитель общественного движения урбанистов Владимир Ведмедев прокомментировал ситуацию так:

«Такое случается практически ежедневно, соцсети переполнены сообщениями о конфликтах в городском транспорте, но лишь единицы пассажиров пытаются защищать свои права и добиваются результатов. Обычно пассажиры, максимум, обращаются лишь к перевозчику или в городской отдел транспорта, который возлагает вину за происшествие на пассажира или ограничивается традиционной формулировкой «проведена профилактическая беседа», но практически никогда не задействуют другие органы, такие как полиция или Госпродпотребслужба.

Реально работающими механизмами воздействия на работников транспорта и перевозчиков являются: выговор, штраф и увольнение, а не увещевательные беседы. В данном случае был создан важный прецедент - потребитель задействовал почти все способы защиты своих прав кроме суда, а государственные органы, рассмотрев обстоятельства дела, не стали покрывать перевозчика и поступили в соответствии с законодательством. Так нужно делать и другим сумчанам, чьи права на транспорте постоянно нарушаются.

Если работники транспорта ведут себя неадекватно, оскорбляют вас, безосновательно выгоняют из салона, не возвращают сдачу за проезд, отказываются везти, а уж, тем более, если распускают руки, то на место происшествия следует вызвать полицию и проследить, чтобы все нарушения были зафиксированы в протоколе.

Затем нужно письменно обратиться в отдел транспорта Сумского горсовета. Это можно сделать и по электронной почте по адресу transport@smr.gov.ua

Кроме того, следует отправить письменное обращение в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области, где указать на факты нарушения ваших прав потребителя, регулируемые в том числе правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта и правилами предоставления населению услуг по перевозке городским электротранспортом. Такое обращение тоже можно отправить по электронной почте на post@dpss-sumy.gov.ua».