За сомнительный товар продавца в Сумах оштрафовали на 102 тысячи

Согласно приказу Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области специалистами отдела рыночного надзора была проведена плановая проверка характеристик продукции – энергопотребительских продуктов, электрического и электронного оборудования, в том числе низковольтного, которая распространяется в магазинах города Сумы.
По результатам проверки был составлен акт проверки характеристик продукции и протокол, из которых усматривается введение в обращение некачественной электрической продукции. А именно лампы УФ для полимеризации гель-лака и розетки с механическим суточным таймером ручного управления не соответствовали требованиям Постановления Кабинета Министров Украины от 16.12.2015 г. № 1077 «Об утверждении Технического регламента электромагнитной совместимости оборудования» и от 16.12. 1067 «Об утверждении Технического регламента низковольтного электрического оборудования» и не были предоставлены документы или копии документов (декларации) соответствия техническим регламентам, расходные накладные и другие, согласно требования.
В случае если производитель продукции не может быть идентифицирован органом рыночного надзора, для целей Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции» лицом, введшим такую продукцию в обращение, считается каждый субъект хозяйствования в цепи поставки соответствующей продукции, который в течение срока проведения проверки не предоставил документацию, позволяющую установить наименование и местонахождение производителя или лица, которое поставило субъекту хозяйствования эту продукцию (ч. 7 ст. 8 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции»).
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена пунктом 2 части 2 статьи 44 Закона Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции».
На основании материалов проверки и составленного протокола вынесены постановления о наложении штрафа в совокупном размере 102 000 грн.
Субъект хозяйствования с примененными штрафными санкциями не согласился и обратился с иском в суд. В ходе судебного разбирательства была доказана законность проведенного мероприятия и примененных штрафных санкций, в связи с чем решением Полтавского окружного административного суда по делу в удовлетворении исковым требованиям субъекта хозяйствования было отказано.
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